Supercoppa Serie A2 2022: successi esterni per Cantù e Cremona, vincono anche Udine e San Severo (Di martedì 20 settembre 2022) Questa sera si sono disputati i quattro match dei quarti di finale della Supercoppa di Serie A2 2022. In primo luogo l’Apu Old Wild West Udine ha vinto nettamente contro la Stella Azzurra Roma, con il punteggio di 80-65. Successo anche per l’Allianz Pazienza San Severo, che ha battuto 83-72 il Kienergia Rieti. Vittoria di misura invece per l’Acqua San Bernardo Cantù contro il 2B Control Trapani, con il punteggio di 72-74. Infine successo anche per il Vanoli Basket Cremona, 62-74 contro il Tramec Cento. I RISULTATI E GLI ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Questa sera si sono disputati i quattro match dei quarti di finale delladiA2. In primo luogo l’Apu Old Wild Westha vinto nettamente contro la Stella Azzurra Roma, con il punteggio di 80-65. Successoper l’Allianz Pazienza San, che ha battuto 83-72 il Kienergia Rieti. Vittoria di misura invece per l’Acqua San Bernardocontro il 2B Control Trapani, con il punteggio di 72-74. Infine successoper il Vanoli Basket, 62-74 contro il Tramec Cento. I RISULTATI E GLI ACCOPPIAMENTI SportFace.

zazoomblog : LIVESCORE – San Severo-Rieti 56-54 quarti di finale Supercoppa Serie A2 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVESCORE – Cento-Cremona 48-66 quarti di finale Supercoppa Serie A2 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVESCORE – Udine-Stella Azzurra Roma 80-65 quarti di finale Supercoppa Serie A2 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA… - zazoomblog : LIVESCORE – Trapani-Cantù 46-49 quarti di finale Supercoppa Serie A2 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVESCORE – Trapani-Cantù 67-66 quarti di finale Supercoppa Serie A2 2022 basket: RISULTATO in DIRETTA - #LIVESCORE… -