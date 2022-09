Roma, esplode una tubatura: quartiere sott’acqua (FOTO E VIDEO) (Di martedì 20 settembre 2022) Ci risiamo. È bastata una tubatura per mettere ko un quartiere. È successo a Roma, in viale Jonio, all’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello, a Montesacro, nel III Municipio. La tubatura è esplosa e, nel giro di pochi minuti, l’intera zona si è allagata, con l’acqua che ha raggiunto anche il mezzo metro di altezza. Allagamento a viale Jonio Il guasto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 settembre, intorno alle ore 14:30. Le auto, sia quelle in transito che quelle parcheggiate, sono state quasi sommerse dal fiume d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’autobotte 6A, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Presenti anche i tecnici Acea, che adesso dovranno individuare il guasto. Paralizzata la circolazione stradale, con conseguenze in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Ci risiamo. È bastata unaper mettere ko un. È successo a, in viale Jonio, all’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello, a Montesacro, nel III Municipio. Laè esplosa e, nel giro di pochi minuti, l’intera zona si è allagata, con l’acqua che ha raggiunto anche il mezzo metro di altezza. Allagamento a viale Jonio Il guasto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 settembre, intorno alle ore 14:30. Le auto, sia quelle in transito che quelle parcheggiate, sono state quasi sommerse dal fiume d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l’autobotte 6A, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale diCapitale. Presenti anche i tecnici Acea, che adesso dovranno individuare il guasto. Paralizzata la circolazione stradale, con conseguenze in ...

