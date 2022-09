Principio d'incendio, scuola evacuata a Firenze - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 20 settembre 2022) L'intervento dei vigili del fuoco, che hanno trovato in un vano tecnico un Principio d'incendio, subito ... Leggi su lanazione (Di martedì 20 settembre 2022) L'intervento dei vigili del fuoco, che hanno trovato in un vano tecnico und', subito ...

AnsaToscana : Principio di incendio in istituto Firenze, evacuati studenti. Fiamme in vano tecnico, nessun ferito #ANSA - Riab17753075 : @mentecritica Una volta , in ufficio, principio di incendio. Era una ciabatta. Cui era collegata una seconda. E p… - FlavianoBrandi : @quisonofrank In linea di principio si. Ragionandoci su non è così banale. La situazione è talmente fuori equilibri… - Nazione_Lucca : Principio di incendio alla Rocca di Sala Turista lancia l’Sos - ClaraMutsc : @Giura_Lucato_ @valy_s Quella che una volta è anche successo un principio di incendio? -