Petrolio: prezzo Wti in lieve aumento a 85,81 dollari (Di martedì 20 settembre 2022) prezzo del Petrolio in lievissimo aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna ad ottobre è scambiato a 85,81 dollari con un aumento dello 0,09%. Il Brent ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022)delin lievissimoquesta mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna ad ottobre è scambiato a 85,81con undello 0,09%. Il Brent ...

ilfoglio_it : Secondo la Iea, il blocco dell'Europa all'import di greggio farà crollare la produzione russa del 17% (-1,9 milioni… - fisco24_info : Petrolio: prezzo Wti in lieve aumento a 85,81 dollari: Brent passa di mano a 92,22 dollari - 1963Morini : @SimoBenedettini Anche qui si vede la diversità; Qatar chiede impegni lunghi per sviluppare il@nuovo campo ed il re… - Ganbol74 : RT @nfilosa65: @DiegoFusaro Intanto siamo calati dal 40-45% di dipendenza al 10%. Il prezzo di oggi è a 181€/MWh contro i massimi di 340; e… - argentofisico : RT @Amos8125: Stanno viaggiando a circa 8 mln a settimana, un mln al giorno, di discesa delle riserve strategiche per calmierare il prezzo… -