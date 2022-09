Ospedale ‘San Pio’ | Abbate | “Continuano disagi per medici e pazienti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti”all’di Benevento. Questa mattina l’ennesimo grido di aiuto da parte di colleghi professionisti e”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino. ”Uno dei problemi principali – continua – resta senza dubbio la gestione del Pronto Soccorso che nella mattinata di oggi ha raccolto al suo interno circa 40 persone con i reparti che restano ancora accorpati. La pneumologia continua ad avere un reparto intero dedicato al covid per soli tre ricoverati provocando così un arresto delle attività specialistiche costringendo iad andare altrove. Mi è stato segnalato, inoltre, che prosegue la pessima amministrazione dei turni di lavoro per i: in pronto ...