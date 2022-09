Non è L’Arena, Fabrizio Corona si accascia sulla sedia e sbarra gli occhi: “Non ci credo, lo hanno fatto di nuovo”. La scoperta in diretta (Di martedì 20 settembre 2022) È il 18 settembre e a Non è L’Arena si parla di Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quando i due hanno annunciato la separazione, pagine e pagine di cronaca rosa sono state scritte e ora che i talk show sono ricominciati non vi è puntata in cui non se ne discuta almeno un po’. E così Massimo Giletti ha deciso di affrontare l’argomento e ha parlato anche di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, 48 anni, è stato protagonista di un fatto che lo ha sconvolto. “Guardate cosa è capitato. Allora, Fabrizio Corona dice che Noemi potrebbe essere stata solo l’ultima donna con la quale Totti avrebbe tradito Ilary. Fabrizio aveva detto: ‘Rivelerò presto la verità’. Ad un certo punto, succede qualcosa. L’Instagram di Corona viene bloccato e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) È il 18 settembre e a Non èsi parla di Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quando i dueannunciato la separazione, pagine e pagine di cronaca rosa sono state scritte e ora che i talk show sono ricominciati non vi è puntata in cui non se ne discuta almeno un po’. E così Massimo Giletti ha deciso di affrontare l’argomento e ha parlato anche di. L’ex re dei paparazzi, 48 anni, è stato protagonista di unche lo ha sconvolto. “Guardate cosa è capitato. Allora,dice che Noemi potrebbe essere stata solo l’ultima donna con la quale Totti avrebbe tradito Ilary.aveva detto: ‘Rivelerò presto la verità’. Ad un certo punto, succede qualcosa. L’Instagram diviene bloccato e lo ...

