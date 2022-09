Milano: vittima a gip, 'Confalonieri mi ha drogato con tisana, poi ho flash dell'abuso' (Di martedì 20 settembre 2022) Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Confalonieri mi ha sfilato i jeans ...(...) tutto è avvenuto alla presenza della moglie. Dopo aver bevuto l'acqua ho completamente perso coscienza, ho solo alcuni flash" A parlare è una delle presunte vittime dell'ex agente immobiliare Omar Confalonieri che, nel corso dell'incidente probatorio davanti al gip di Milano Stefania Pepe, ricostruisce quando accaduto nell'autunno 2015. La giovane protetta da un paravento ha raccontato, per meno di due ore, la sera in cui, accompagnata dalla madre, sarebbe stata vittima dei coniugi Confalonieri. Accuse rivolte alla presenza dell'uomo, attualmente detenuto in carcere perché già condannato in primo grado a 6 anni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022), 20 set. (Adnkronos) - "mi ha sfilato i jeans ...(...) tutto è avvenuto alla presenzaa moglie. Dopo aver bevuto l'acqua ho completamente perso coscienza, ho solo alcuni" A parlare è unae presunte vittime'ex agente immobiliare Omarche, nel corso'incidente probatorio davanti al gip diStefania Pepe, ricostruisce quando accaduto nell'autunno 2015. La giovane protetta da un paravento ha raccontato, per meno di due ore, la sera in cui, accompagnata dalla madre, sarebbe statadei coniugi. Accuse rivolte alla presenza'uomo, attualmente detenuto in carcere perché già condannato in primo grado a 6 anni ...

