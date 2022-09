Letta contestato a Napoli, studenti e operai al grido di “Via il Pd dalla nostra città” (video) (Di martedì 20 settembre 2022) Altro che bagno di folla. A Napoli Enrico Letta è stato sonoramente contestato al grido di “Fuori il Pd dalla nostra città”. Per il segretario dem non sono giorni facili. Nervosismo alle stelle tra gaffe sui social ed eco-pulmini in panne. Ieri nel capoluogo campano gli occhi di tigre hanno dovuto abbassare lo sguardo. Di fronte a un corteo di una cinquantina di studenti ai quali si sono aggiunti un gruppo di disoccupati. Letta contestato alla stazione di Napoli I manifestanti del Collettivo universitario autorganizzato e dell’ex Opg si è mosso da Piazza Municipio verso la Stazione marittima di Napoli. Dove Letta era atteso insieme al governatore della Campania De ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Altro che bagno di folla. AEnricoè stato sonoramentealdi “Fuori il Pd”. Per il segretario dem non sono giorni facili. Nervosismo alle stelle tra gaffe sui social ed eco-pulmini in panne. Ieri nel capoluogo campano gli occhi di tigre hanno dovuto abbassare lo sguardo. Di fronte a un corteo di una cinquantina diai quali si sono aggiunti un gruppo di disoccupati.alla stazione diI manifestanti del Collettivo universitario autorganizzato e dell’ex Opg si è mosso da Piazza Municipio verso la Stazione marittima di. Doveera atteso insieme al governatore della Campania De ...

