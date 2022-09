Le smart TV più desiderate sono in offerta (Di martedì 20 settembre 2022) anche con sconti sostanziosi per TV con risoluzione 4K e fino a 65 pollici di diagonale dei migliori brand come LG, Samsung, Sony con gli ultimi processori e Android TV. LG OLED 65 pollici scontato di ben 1160€, una smart TV 4K del 2022 e processore ?7 Gen 5 con AI e AI Picture Pro tra le altre specifiche. Se cerchi una nuova smart TV di grandi dimensioni nell’elenco che segue ne troverai diverse e tutte in offerta con ottimi sconti. Pendrive scontate Lexar, SanDisk, Kingstone da 128 GB Acquista su Amazon LG OLED65B26LA smart TV 4K 65?, TV OLED Serie B2 2022, Processore ?7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore. Prezzo scontato del 40%: 1549€ invece di 2599€ Acquista su Amazon Sony XR-65A90J – smart TV ... Leggi su pantareinews (Di martedì 20 settembre 2022) anche con sconti sostanziosi per TV con risoluzione 4K e fino a 65 pollici di diagonale dei migliori brand come LG, Samsung, Sony con gli ultimi processori e Android TV. LG OLED 65 pollici scontato di ben 1160€, unaTV 4K del 2022 e processore ?7 Gen 5 con AI e AI Picture Pro tra le altre specifiche. Se cerchi una nuovaTV di grandi dimensioni nell’elenco che segue ne troverai diverse e tutte incon ottimi sconti. Pendrive scontate Lexar, SanDisk, Kingstone da 128 GB Acquista su Amazon LG OLED65B26LATV 4K 65?, TV OLED Serie B2 2022, Processore ?7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, 2 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore. Prezzo scontato del 40%: 1549€ invece di 2599€ Acquista su Amazon Sony XR-65A90J –TV ...

gigibeltrame : Echo Show 5, lo smart speaker più venduto: il prezzo precipita definitivamente #digilosofia… - webnewsit : Echo Show 5, lo smart speaker più venduto: il prezzo precipita definitivamente - Luxgraph : Aiuti bis, sì definitivo. Smart working più libero, bonus psicologo e trasporti: le novità #corriere #news #2022… - Ecodallecitta : #Toscana, @AliaServizi diventa più smart con app e investimenti tecnologici per la sicurezza - MonicaQuaresima : @lia1lia2 Ma invece dello smart working perché non chiedere mezzi pubblici adeguati, funzionanti ed in orario? Insi… -