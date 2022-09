Lamborghini LMDh: il prototipo da corsa avrà un motore V8 biturbo ibrido (Di martedì 20 settembre 2022) Lamborghini Squadra Corse annuncia le prime specifiche tecniche del prototipo LMDh che correrà nella classe Hypercar del FIA World Endurance Championship e nella classe GTP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.In... Leggi su today (Di martedì 20 settembre 2022)Squadra Corse annuncia le prime specifiche tecniche delche correrà nella classe Hypercar del FIA World Endurance Championship e nella classe GTP dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.In...

FormulaPassion : #WEC / La Lamborghini ha diffuso le specifiche tecniche del prototipo che competerà per l'assoluta nel WEC e in IMSA - ItaliaStartUp_ : Lamborghini LMDh: il prototipo avrà un nuovo motore V8 biturbo - HDmotori - infoitscienza : Lamborghini LMDh: debutta un nuovo V8 biturbo - infoitscienza : Lamborghini LMDh: il motore sarà un biturbo V8 di Squadra Corse - infoitscienza : Lamborghini LMDh: il prototipo per Le Mans avrà un motore V8 biturbo -