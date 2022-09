La Russia è fuori anche dagli Europei 2024: la decisione del comitato esecutivo Uefa (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo aver ospitato i Mondiali 2018 e alcune partite degli Euro 2020 (disputati nel 2021), ora la Russia è fuori da tutto. Non ci sarà in Qatar, non sarà presente nemmeno agli Europei 2024 che si giocheranno in Germania. La decisione è stata confermata dal comitato esecutivo Uefa, riunito oggi a Hvar, in Croazia, che ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio di qualificazione a Euro 2024 che si svolgerà il 9 ottobre a mezzogiorno a Francoforte. La Germania, la squadra della federazione ospitante, si qualifica automaticamente per il torneo finale e quindi non partecipa al sorteggio di qualificazione. Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della decisione del comitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Dopo aver ospitato i Mondiali 2018 e alcune partite degli Euro 2020 (disputati nel 2021), ora lada tutto. Non ci sarà in Qatar, non sarà presente nemmeno agliche si giocheranno in Germania. Laè stata confermata dal, riunito oggi a Hvar, in Croazia, che ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio di qualificazione a Euroche si svolgerà il 9 ottobre a mezzogiorno a Francoforte. La Germania, la squadra della federazione ospitante, si qualifica automaticamente per il torneo finale e quindi non partecipa al sorteggio di qualificazione. Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito delladel...

