Elezioni | Meloni | “Il reddito di cittadinanza va cancellato” Letta | “Per le destre la povertà è una colpa“

"Il reddito di cittadinanza va cancellato perché non ha funzionato". Lo ha ribadito Giorgia Meloni, rispondendo a una delle 12 domande poste da La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno a lei e a Enrico Letta. Secondo la presidente di Fratelli d'Italia, la misura simbolo del Movimento 5 stelle non è stata efficace "né sul lato del contrasto alla povertà né su quello delle politiche attive". Meloni ha invece detto di voler aumentare gli aiuti alle singole categorie: "vogliamo mantenere e rafforzare le misure di sostegno per categorie fragili, over 60 privi di reddito, pensionati, invalidi e famiglie in difficoltà con minori a carico, mentre per le persone tra 18 e 60 anni abili al lavoro e senza minori a carico prevediamo di rafforzare i percorsi ...

