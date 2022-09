Elezioni: Letta, 'votare Pd per serietà e patriottismo' (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - Perché gli italiani dovrebbero votare Pd? "Lo sintetizzo in due parole. La prima è serietà. Quella di una classe dirigente radicata e preparata. La serietà dell'unico grande partito che ha sostenuto con lealtà il governo Draghi, mentre gli altri lo hanno affossato". La seconda "è patriottismo. Quello di chi persegue l'interesse della nazione ben sapendo che esso passa dall'Europa". Lo dice Enrico Letta al 'Sole 24 ore'. "Lo scostamento è l'extrema ratio. Prima dobbiamo restituire a famiglie e imprenditori ogni euro del gettito fiscale aggiuntivo legato al caro energia e recuperare risorse dagli extra profitti delle imprese energetiche", dice il segretario del Pd parlando del caro bollette. Sul lavoro, tra l'altro Letta spiega: "Rischiamo di entrare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set (Adnkronos) - Perché gli italiani dovrebberoPd? "Lo sintetizzo in due parole. La prima è. Quella di una classe dirigente radicata e preparata. Ladell'unico grande partito che ha sostenuto con lealtà il governo Draghi, mentre gli altri lo hanno affossato". La seconda "è. Quello di chi persegue l'interesse della nazione ben sapendo che esso passa dall'Europa". Lo dice Enricoal 'Sole 24 ore'. "Lo scostamento è l'extrema ratio. Prima dobbiamo restituire a famiglie e imprenditori ogni euro del gettito fiscale aggiuntivo legato al caro energia e recuperare risorse dagli extra profitti delle imprese energetiche", dice il segretario del Pd parlando del caro bollette. Sul lavoro, tra l'altrospiega: "Rischiamo di entrare in ...

