Covid, Sono 28.395 i nuovi positivi e 60 le vittime (Di martedì 20 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 28.395 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 207.434 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 13,7%, mentre i morti Sono 60, con il totale delle vittime da inizio pandemia cha raggiunge quota 176.669. A livello di ospedalizzazioni, Sono 3.495 i ricoverati con sintomi (due in più di ieri), dei quali 150 in terapia intensiva (uno in meno di ieri).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

