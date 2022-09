Consulta | Malpezzi | ' Sciarra donna di grande autorevolezza e competenza'

La Sicilia

... non dimentica il Porcellum, a suo tempo ritenuto incostituzionale dalla. La legge ... ma anche dalla capogruppo in Senato, Simona. È quindi un nuovo proporzionale che potrebbe sanare ...Così la. Basta tentennamenti: subito la legge sul cognome materno". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona, su twitter. Consulta: Malpezzi (Pd), accelerare su legge doppio cognome Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Silvana Sciarra, donna di grande autorevolezza e competenza, nuova presidente della Corte costituzionale”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd, ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Grazie alla riformulazione dell'emendamento l'inaccettabile qualifica del docente esperto non c'è più e di questo siamo molto soddisfatti. Per noi, infatti, era ...