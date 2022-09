Classifica marcatori Serie A | guida Arnautovic

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 settembre 2022) La sosta nazionali permette a diversi giocatori, non convocati o comunque in fase di recupero da un infortunio, di rifiatare e rimettersi in sesto. Per l’occasione, allora, andiamo ad analizzare laA, dopo le prime sette giornate. Non mancano di certo le sorprese, conin vetta inseguito da Immobile e Vlahovic, i due attaccanti che lo scorso anno si sono dati battaglia fino all’ultimo gol. Sebbene il Bologna non stia vivendo un buon momento, può contare sul bomber austriaco. Bene invece la Lazio che, con un rendimento altalenante, lotta per le prime posizioni. Situazione molto complicata per la Juventus di Allegri, con il serbo che ha messo a segno 4 gol, di cui una doppietta all’esordio, per poi spegnersi come gran parte della squadra....