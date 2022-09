Bonus Stufa a pellet 2022: come funziona, importi e requisiti (Di martedì 20 settembre 2022) Manca poco all’arrivo del freddo e in tanti stanno cercando di trovare alternative all’uso del gas che quest’anno si annuncia estremamente costoso. Qualcuno intende optare per la Stufa a pellet e proprio a questo proposito è previsto il “Bonus Stufa a pellet”. Intanto bisogna fare la differenza tra una Stufa a pellet a aria e una Stufa a pellet ad acqua, quest’ultima è in grado di mandare nel circuito dei termosifoni l’acqua calda utile a scaldare tutta casa. Andiamo, però a vedere i prezzi. Nel caso della Stufa ad aria il prezzo si aggira tra i 1500 euro e i 3000 euro. Per l’altra il costo è tra i 2500 e i 4000 euro senza contare in entrambi i casi l’allestimento di una canna fumaria e il prezzo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Manca poco all’arrivo del freddo e in tanti stanno cercando di trovare alternative all’uso del gas che quest’anno si annuncia estremamente costoso. Qualcuno intende optare per lae proprio a questo proposito è previsto il “”. Intanto bisogna fare la differenza tra unaa aria e unaad acqua, quest’ultima è in grado di mandare nel circuito dei termosifoni l’acqua calda utile a scaldare tutta casa. Andiamo, però a vedere i prezzi. Nel caso dellaad aria il prezzo si aggira tra i 1500 euro e i 3000 euro. Per l’altra il costo è tra i 2500 e i 4000 euro senza contare in entrambi i casi l’allestimento di una canna fumaria e il prezzo del ...

