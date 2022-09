Blinken cerca la pace tra Armenia e Azerbaigian La posta in gioco per gli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 20 settembre 2022) Il segretario di Stato statunitense, Antony, ha ospitato il ministro degli Esteri armeno, Ararat Mirzoyan, e il collega azero, Jeyhun Bayramov, per il primo colloquio diretto dopo i recenti scontri che hanno riacceso le tensioni (mai sopite) in Nagorno-Karabakh. L’ultimo round di battaglie ha portato alla morte di qualche dozzina di soldati armeni, in combattimenti che ormai vanno evidentemente oltre la schermaglia di frontiera. La tregua (instabile) è stata prima mediata dai russi, poi garantita dagli Stati Uniti e nonostante questo rotta nel giro di poche ore sebbene con scontri saltuari — ed entrambe le parti che si accusano a vicenda per le responsabilità di chi ha sparato il primo colpo.ha espresso le proprie condoglianze per le vittime e ha sottolineato la necessità di prevenire ulteriori ostilità, ribadendo l’importanza di ...