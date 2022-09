“Bastonate sulla testa, naso rotto”. Guendalina Tavassi, l’aggressione subita dall’ex marito (Di martedì 20 settembre 2022) Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte tornano sui giornali. Sposati dal 2013 e genitori di due figli: Chloe e Salvatore, i due si sono lasciati due anni fa portando alla luce una situazione di violenza domestica e accuse reciproche. A dare la notizia era stata la stessa ex gieffina tramite il profilo Instagram dell’avvocato, perché come aveva mostratp nel filmato il suo smartphone era andato completamente distrutto durante l’aggressione da parte dell’ex marito. “Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato” aveva detto la Tavassi. “Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022)e l’exUmberto D’Aponte tornano sui giornali. Sposati dal 2013 e genitori di due figli: Chloe e Salvatore, i due si sono lasciati due anni fa portando alla luce una situazione di violenza domestica e accuse reciproche. A dare la notizia era stata la stessa ex gieffina tramite il profilo Instagram dell’avvocato, perché come aveva mostratp nel filmato il suo smartphone era andato completamente distrutto duranteda parte dell’ex. “Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato” aveva detto la. “Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ...

