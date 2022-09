Alex Zanardi | la notizia ufficiale è appena arrivata | la dichiarazione della famiglia

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 settembre 2022)torna a casa: dopo mesi di silenzio in merito alle condizioni cliniche del campione di Handbike, finalmente èuna grandeche interessa lui e la suaera ricoverato da 76 giorni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Vi era stato portato in quanto un incendio che aveva coinvolto i pannelli fotovoltaicisua villa aveva compromesso i macchinari che servivano alla sua assistenza domestica., laarriva direttamente dall’ospedaleera finito in ospedale per un primo, lungo ricovero il 19 giugno 2020, dopo l’incidente in handbike che lo aveva ridotto in condizioni gravissime. Il ...