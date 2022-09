Aborto, Emma Bonino a TPI: “La 194 non è applicata in diverse Regioni. Dobbiamo mobilitarci” (Di martedì 20 settembre 2022) “Io non ho mai detto che voglio modificare la 194, ma ho detto che voglio applicarla: vorrei aggiungere diritti, che le donne che si trovano nelle condizioni di abortire perché non hanno alternative, magari per ragioni economiche, possano avare quella alternativa”. Il tema dell’Aborto infiamma anche gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Così parla la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni a Mezz’ora in più, su Rai tre. Per paradosso, Meloni ed Emma Bonino, leader di +Europa, dicono la stessa cosa: ossia che vogliono applicare la legge 194 sull’Aborto. Nella sostanza però i punti di vista sono molto diversi: da un lato c’è la Bonino, con oltre 44 anni di battaglie in difesa del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Era in prima linea quando l’Aborto non era ancora ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) “Io non ho mai detto che voglio modificare la 194, ma ho detto che voglio applicarla: vorrei aggiungere diritti, che le donne che si trovano nelle condizioni di abortire perché non hanno alternative, magari per ragioni economiche, possano avare quella alternativa”. Il tema dell’infiamma anche gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Così parla la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni a Mezz’ora in più, su Rai tre. Per paradosso, Meloni ed, leader di +Europa, dicono la stessa cosa: ossia che vogliono applicare la legge 194 sull’. Nella sostanza però i punti di vista sono molto diversi: da un lato c’è la, con oltre 44 anni di battaglie in difesa del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Era in prima linea quando l’non era ancora ...

Piu_Europa : I diritti civili non sono scritti nella pietra e non è che una volta che li conquisti stanno lì per sempre. Per que… - La7tv : #lariachetira @EmmaBonino (+Europa): 'Ormai intere regioni non applicano la Legge 194 e tutti i ginecologi sono obi… - MattiaMorbidoni : RT @Piu_Europa: I diritti civili non sono scritti nella pietra e non è che una volta che li conquisti stanno lì per sempre. Per questo ho c… - MattiaMorbidoni : RT @La7tv: #lariachetira @EmmaBonino (+Europa): 'Ormai intere regioni non applicano la Legge 194 e tutti i ginecologi sono obiettori, quind… - rudi_fabiani : RT @Piu_Europa: I diritti civili non sono scritti nella pietra e non è che una volta che li conquisti stanno lì per sempre. Per questo ho c… -