Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Teretha Hollis-Neely

Il giorno 4 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la decima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Teretha Hollis-Neely. Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato di fronte al caso di una donna con uno dei pesi di partenza più alti di sempre, e ormai condannato a rimanere a letto. Ma per la fine del programma tornerà finalmente a camminare, seppure a fatica.

Vite al limite – Teretha Hollis-Neely

Teretha, la protagonista, ha 47 anni, vive a Detroit nello stato del Michigan, e all'inizio del suo percorso pesa più di 340 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati ...

