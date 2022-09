Una delle peggiori fughe di notizie nella storia dei videogiochi (Di lunedì 19 settembre 2022) Un hacker ha pubblicato online decine di video di GTA VI, il prossimo attesissimo capitolo della popolare saga d'azione Leggi su ilpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Un hacker ha pubblicato online decine di video di GTA VI, il prossimo attesissimo capitolo della popolare saga d'azione

