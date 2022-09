Un Posto al Sole, anticipazioni al 30 settembre: continuano le indagini (Di lunedì 19 settembre 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 26 al 30 settembre. continuano le indagini sull’avvelenatore e i problemi di coppia tra Eugenio e Viola. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 26 al 30 settembre. In queste puntate vanno avanti le indagini sull’avvelenatore: anche Lara verrà interrogata e si proclamerà Leggi su 2anews (Di lunedì 19 settembre 2022) Unaldal 26 al 30lesull’avvelenatore e i problemi di coppia tra Eugenio e Viola. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di Unal, dal 26 al 30. In queste puntate vanno avanti lesull’avvelenatore: anche Lara verrà interrogata e si proclamerà

