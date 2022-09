Ucraina, Berlusconi: “Mediazione con Russia? Non direi no” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non mi sono offerto di fare nulla. Ho solo detto, rispondendo a una domanda, che se mi venisse chiesto di occuparmi di questa vicenda, e se fosse coinvolta anche la signora Merkel, di fronte all’orrore della guerra non mi sottrarrei dal fare un tentativo”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi durante un’intervista a Telelombardia in merito ad un suo eventuale ruolo di Mediazione nella guerra tra Russia e Ucraina assieme all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. “Proverei – ha detto – a ricordare a Putin quello di cui mi ha parlato tante volte, e cioè di quanto fosse importante per lui il rapporto costruttivo con l’occidente. Quel rapporto che avevamo costruito a Pratica di Mare, quando convinsi lui, il presidente Bush e tutti i capi dei Paesi della Nato a firmare l’accordo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non mi sono offerto di fare nulla. Ho solo detto, rispondendo a una domanda, che se mi venisse chiesto di occuparmi di questa vicenda, e se fosse coinvolta anche la signora Merkel, di fronte all’orrore della guerra non mi sottrarrei dal fare un tentativo”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silviodurante un’intervista a Telelombardia in merito ad un suo eventuale ruolo dinella guerra traassieme all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. “Proverei – ha detto – a ricordare a Putin quello di cui mi ha parlato tante volte, e cioè di quanto fosse importante per lui il rapporto costruttivo con l’occidente. Quel rapporto che avevamo costruito a Pratica di Mare, quando convinsi lui, il presidente Bush e tutti i capi dei Paesi della Nato a firmare l’accordo ...

