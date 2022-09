Torvaianica | al via la demolizione dell’ecomostro di piazza Ungheria

italiaserait : Torvaianica, via alla demolizione dell’ecomostro - ParliamoDiNews : Cambia lo skyline del litorale di Torvaianica: al via l’abbattimento dell’ecomostro di piazza Ungheria #15Settembre… - CorriereCitta : Torvaianica, lunedì via alla demolizione dell’ecomostro, ecco l’orario ufficiale. E sulla colonia felina… -

Canale Dieci

alla demolizione dell'ecomostro: l'Ecomostro di Piazza Ungheria sparirà per sempre. Le ruspe sono pronte, e ciò che resta dell'Hotel Biagio, la struttura ricettiva mai completata ...... oltre mille volontari si sono riuniti ieri in 5 diversi appuntamenti per dare ilalla prima ... Le pulizie dei fondali in programma per oggi a, Bisceglie e Rosignano Solvay sono state ... Cambia lo skyline del litorale di Torvaianica: al via l'abbattimento dell'ecomostro di piazza Si infiamma di nuovo lo scontro sullo stato di via del Mare a Pavona, l’importante arteria stradale che divide in due la frazione albanense e che soprattutto collega il comune di Albano a quello Pomez ...Sembrerà quasi impossibile immaginare Piazza Ungheria, a Torvaianica, senza l’Ecomostro, che è lì da anni, ben 15. E, invece, oggi inizierà l’abbattimento: le ruspe sono pronte per buttare giù ciò che ...