Strategie di marketing: il packaging (Di lunedì 19 settembre 2022) Quando acquistiamo un qualsiasi articolo, la confezione fa parte degli elementi che ci portano a prediligerlo rispetto ad altri. È vero per tantissimi prodotti diversi, soprattutto per quanto riguarda alcune tipologie di alimenti e le proposte della grande distribuzione: caramelle, gelati confezionati, pasta e mille altri prodotti sono proposti mediante grandi campagne di marketing, all'interno delle quali il packaging svolge un ruolo importanti. La confezione non solo funge da imballaggio protettivo, ma comunica anche al pubblico una serie di importanti informazioni. Scegliere il packaging in modo corretto Chiaramente la scelta del packaging deve tenere conto delle questioni correlate al marketing, ma non solo. Prima di tutto è necessario concentrarsi sull'imballo più adatto per ogni singolo prodotto, ...

