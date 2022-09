Sonego | buona la prima a Metz | battuto Karatsev in due set

federicougo : @lorenzofares Ho idea che i nostri singolaristi possano battere tutti e abbiamo un ottimo doppio e una buona riserv… -

la prima per Lorenzoa Metz. Nel torneo su cemento indoor, il torinese trova una vittoria importante anche per il morale, dopo un 2022 altalenante.elimina la testa di serie numero ......fuori è sembrato così mi fa piacere' ha detto con un sorriso 'Ho sentito di aver giocato una... E non dobbiamo assolutamente dimenticarci di Lorenzoche è rmasto a casa e che è uno dei ...A Metz, Lorenzo Sonego sconfigge la sua “bestia nera” Karatsev in due set. Lorenzo, lucido e aggressivo, ha la meglio su un Karatsev discontinuo I tre precedenti sono tutti appannaggio di Karatsev tut ...Rublev, Carreño Busta e Bautista Agut nell'entry list dell'ATP di Napoli. Ci saranno anche Musetti, Fognini e Sonego ...