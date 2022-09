Parliamo di tennis: il record di Sara Errani (Di lunedì 19 settembre 2022) Il tennis italiano dà sempre soddisfazioni. Ieri la conquista del primo posto nel girone per l’Italia maschile in Coppa Davis, e allo stesso tempo è arrivata questa notizia su Sara Errani. La tennista è diventata la giocatrice italiana che ha vinto più partite: ben 615. A 35 anni la nostra Sara non si ferma e continua a mietere vittime nel circuito tennistico mondiale. E sembra che non abbia intenzione di fermarsi. La romagnola ( nata a Bologna ma cresciuta a Ravenna) ha vinto ieri contro la spagnola Rebeka Masarova nei quarti di finale del torneo WTA di Bucarest e così ha festeggiato 2 volte: la vittoria e il record. Francesca Schiavone, altra grande tennista italiana, che aveva raggiunto 614 partite nella sua carriera deve inchinarsi a ... Leggi su zon (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilitaliano dà sempre soddisfazioni. Ieri la conquista del primo posto nel girone per l’Italia maschile in Coppa Davis, e allo stesso tempo è arrivata questa notizia su. Lata è diventata la giocatrice italiana che ha vinto più partite: ben 615. A 35 anni la nostranon si ferma e continua a mietere vittime nel circuitotico mondiale. E sembra che non abbia intenzione di fermarsi. La romagnola ( nata a Bologna ma cresciuta a Ravenna) ha vinto ieri contro la spagnola Rebeka Masarova nei quarti di finale del torneo WTA di Bucarest e così ha festeggiato 2 volte: la vittoria e il. Francesca Schiavone, altra grandeta italiana, che aveva raggiunto 614 partite nella sua carriera deve inchinarsi a ...

