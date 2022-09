Motomondiale, GP Giappone 2022: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8 (Di lunedì 19 settembre 2022) A solo una settimana dello spettacolare GP d’Aragon tutto è pronto per un nuovo evento del Motomondiale in quel di Motegi. Il Giappone torna protagonista per la 16ma tappa dell’anno, evento che torna protagonista dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato sarà come sempre l’impianto di Motegi, autodromo di proprietà della Honda che ha una metratura di 4.801 km. Sono 14 le pieghe che caratterizzano il percorso asiatico, otto di queste verso destra. Il secondo tratto è sicuramente il più tortuoso, un segmento che conduce verso la partenza del ‘circuito est’. Lo spagnolo Marc Marquez (Honda) vinse nel 2019 con uno scarto minimo di soli 870 millesimi sul francese Fabio Quartararo (Yamaha). Al terzo posto nell’ultima edizione per Andrea Dovizioso su Ducati, brand pronto per dare battaglia nell’appuntamento che ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) A solo una settimana dello spettacolare GP d’Aragon tutto è pronto per un nuovo evento delin quel di Motegi. Iltorna protagonista per la 16ma tappa dell’anno, evento che torna protagonista dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Il tracciato sarà come sempre l’impianto di Motegi, autodromo di proprietà della Honda che ha una metratura di 4.801 km. Sono 14 le pieghe che caratterizzano il percorso asiatico, otto di queste verso destra. Il secondo tratto è sicuramente il più tortuoso, un segmento che conduce verso la partenza del ‘circuito est’. Lo spagnolo Marc Marquez (Honda) vinse nel 2019 con uno scarto minimo di soli 870 millesimi sul francese Fabio Quartararo (Yamaha). Al terzo posto nell’ultima edizione per Andrea Dovizioso su Ducati, brand pronto per dare battaglia nell’appuntamento che ci ...

