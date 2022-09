MotoGP | GP Giappone | info e orari TV meteo permettendo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 settembre 2022) Lacomincia la sua lunga trasferta nel Pacifico, facendo ritorno incon i suoimattinieri. Oltre alla lotta per il titolo nelle tre classi, ci sono altri temi importanti per la vigilia, tra questi il fattore. Un tifone si sta avvicinando al Sol Levante, mettendo a rischio lo stesso svolgimento del GP. Ulteriori dettagli li trovate in un nostro articolo qui sotto. In attesa di notizie più approfondite, v’indichiamo qui la programmazione del Gran Premio, in diretta su Sky e NOW e in differita su TV8. Occhio, che qui lo spettacolo comincia all’alba!: un tifone minaccia il GP del: qualiper il GP del? Prima di approfondire la questione, va ...