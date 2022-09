Milanmania: 5 punti in meno di un anno fa, due gol in meno e tre subiti in più. Il ko col Napoli lancia un allarme (Di lunedì 19 settembre 2022) Fa male, fa molto male quando giochi bene contro un avversario tosto e perdi. A differenza di Inter e Juve, però, il Milan ha perso dopo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Fa male, fa molto male quando giochi bene contro un avversario tosto e perdi. A differenza di Inter e Juve, però, il Milan ha perso dopo...

sportli26181512 : Milanmania: 5 punti in meno di un anno fa, due gol in meno e tre subiti in più. Il ko col Napoli lancia un allarme:… - cmdotcom : Milanmania: 5 punti in meno di un anno fa, due gol in meno e tre subiti in più. Il ko col #Napoli lancia un allarme… -

Milanmania: 5 punti in meno di un anno fa, due gol in meno e tre subiti in più. Il ko col Napoli lancia un allarme Calciomercato.com Milanmania: Giampaolo inaccettabile. Fabbri fa il protagonista La vittoria di ieri ha un peso specifico enorme, perché arrivata in 10 contro 11 dopo una grande prova di squadra in cui nessun singolo merita un voto negativo. Monumentale Giroud, ritrovato il grande ... Milanmania: Giampaolo inaccettabile. Fabbri fa il protagonista. Niente Leao col Napoli, ma ricordate Hateboer Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... La vittoria di ieri ha un peso specifico enorme, perché arrivata in 10 contro 11 dopo una grande prova di squadra in cui nessun singolo merita un voto negativo. Monumentale Giroud, ritrovato il grande ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...