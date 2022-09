“Mi sento male”. Federico Fashion Style, brutta sorpresa nel suo salone. Poi la verità: cosa è successo (Di lunedì 19 settembre 2022) Federico Fashion Style vittima di Scherzi a parte 2022. Nella prima puntata di questa edizione, andata in onda il 18 settembre, tanti gli ospiti sfortunati che hanno subito tutta l’ironia e la ‘follia’ di Enrico Papi. Gli “scherzati” sono stati: Paola Barale, Federico Fashion Style, Aldo Montano, Amaurys Perez, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. E proprio il noto acconciatore è stato costretto ad affrontare una criticità non proprio semplice da gestire. Il giovane imprenditore, che come è arcinoto ha da poco ristrutturato la sua storica boutique di Anzio, si è trovato di fronte a un problema grottesco. Nello scherzo messo in piedi dal programma però, Federico se la vede brutta, visto che il suo amato salone finisce per essere meta di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)vittima di Scherzi a parte 2022. Nella prima puntata di questa edizione, andata in onda il 18 settembre, tanti gli ospiti sfortunati che hanno subito tutta l’ironia e la ‘follia’ di Enrico Papi. Gli “scherzati” sono stati: Paola Barale,, Aldo Montano, Amaurys Perez, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. E proprio il noto acconciatore è stato costretto ad affrontare una criticità non proprio semplice da gestire. Il giovane imprenditore, che come è arcinoto ha da poco ristrutturato la sua storica boutique di Anzio, si è trovato di fronte a un problema grottesco. Nello scherzo messo in piedi dal programma però,se la vede, visto che il suo amatofinisce per essere meta di ...

