Matteo Diamante, chi è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon? Età, fidanzata, Ex On The Beach, Greta, Uomini e Donne, La Pupa e il Secchione, che lavoro fa, Instagram (Di lunedì 19 settembre 2022) Matteo Diamante è il sexy influencer de L’isola dei famosi 2021 naufragato in Honduras, nonchè ex fidanzato di Nikita Pelizon, new entry nella casa del Grande Fratello VIP 2022. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Nikita Pelizon: età, origini, famiglia, fidanzato, Matteo Diamante, che lavoro fa, fisico, altezza, peso, Helena Prestes, Instagram Chi è Matteo Diamante, l’ex fidanzato... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 settembre 2022)è il sexy influencer de L’isola dei famosi 2021 naufragato in Honduras, nonchè exdi, new entry nella casa del Grande Fratello VIP 2022. Conosciamolo meglio. Leggi anche:: età, origini, famiglia,, chefa, fisico, altezza, peso, Helena Prestes,Chi è...

InsanityAngel1 : Ma Nikita ha fatto Ex On the Beach Italia ?? ex di Matteo Diamante... Ecco dove l'ho vista... #gfvip - 5creamovies : matteo diamante nella torta?? - 5creamovies : buon pomeriggio a tutti ex on the beach s2 c’è matteo diamante chw detesto non vedo l’oraaaaa - blogtivvu : Nikita Pelizon al GF Vip 7, chi è? Pechino Express e l’ex Matteo Diamante: ecco perché è famosa - zazoomblog : Nikita Pelizon: età origini famiglia fidanzato Matteo Diamante che lavoro fa fisico altezza peso Helena Prestes Ins… -