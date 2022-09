“L’unico che non ho limonato è lui”, l’ospite mette in imbarazzo la conduttrice (Di lunedì 19 settembre 2022) La conduttrice è rimasta senza parole dopo le imbarazzanti parole dell’ospite. l’ospite del programma televisivo ha dichiarato queste sconcertanti parole: “L’unico che non ho limonato è lui”. Il ritorno sui grandi schermi dell’attrice è stato davvero sorprendente ed è riuscita a rendere la prima puntata di Verissimo più interessante del solito. Il racconto dell’attrice televisiva L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 19 settembre 2022) Laè rimasta senza parole dopo le imbarazzanti parole deldel programma televisivo ha dichiarato queste sconcertanti parole: “che non hoè lui”. Il ritorno sui grandi schermi dell’attrice è stato davvero sorprendente ed è riuscita a rendere la prima puntata di Verissimo più interessante del solito. Il racconto dell’attrice televisiva L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Mov5Stelle : “La mia candidatura con il MoVimento 5 Stelle? È l’unico partito che ha messo al centro della sua agenda la lotta a… - fabiorampelli : L’unico dato sicura è che tutta la sinistra confluita nel PD prese soldi dall’#URSS e non ha mai chiesto scusa. #Russia - pfmajorino : A marzo 22 il #parlamentoeuropeo vota la prima relazione (della nostra commissione speciale #INGE) su disinformazi… - breathe1973 : @F1N1no @SCUtweet Tutti sanno ma non sanno nulla, Arrivabene è l'unico dirigente che sembra tenere la società e che… - arcocielo : RT @Moonlightshad1: Che renzi fosse peggio di berlusconi lo scrivevo sette anni fa. berlusconi aveva come unico obiettivo quello di non fi… -

La BCE seleziona Amazon per l'euro digitale ... dato che un registro unico centralizzato gestito dalla banca centrale rende in teoria tracciabile in modo puntuale ogni transazione. L'assicurazione che ciò semplicemente non verrà fatto non sembra ... Calcio: Aic. Gran Galà il 17/10, aperto sondaggio 'Vota il gol' ... il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2021 - 22, sia al maschile che al femminile. Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati, questo è l'unico in cui il risultato sarà ... TUTTO mercato WEB ... datoun registrocentralizzato gestito dalla banca centrale rende in teoria tracciabile in modo puntuale ogni transazione.'assicurazioneciò semplicemente non verrà fatto non sembra ...... il sondaggiodecreterà il gol più bello della stagione 2021 - 22, sia al maschileal femminile. Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati, questo èin cui il risultato sarà ... Zazzaroni sul CorSport: "Roma Dybala-dipendente. Allegri l'unico che può risollevare la Juve"