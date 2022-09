L’amico Lord, Carlo nervoso? «Sarà esausto. Poi farà a modo suo, come ogni re» (Di lunedì 19 settembre 2022) Carnarvon, vicino ai Windsor, invitato al funerale della regina: «Con Andrea, Harry e Meghan fuori dai working Royals, il lavoro si moltiplica». Elisabetta? «Ha sentito il peso della morte di Filippo» Leggi su corriere (Di lunedì 19 settembre 2022) Carnarvon, vicino ai Windsor, invitato al funerale della regina: «Con Andrea, Harry e Meghan fuori dai working Royals, il lavoro si moltiplica». Elisabetta? «Ha sentito il peso della morte di Filippo»

Luxgraph : L’amico Lord, Carlo nervoso? «Sarà esausto. Poi farà a modo suo, come ogni re» #corriere #news #2022 #italy #world… - Luxgraph : «Elisabetta amava Filippo con tutto il cuore. Quando è morto le è crollato addosso il peso della solitudine»: parla… - Lord_Vltor : @TheGreatGrey2 @italianavera333 Hai nome e bio da perfetta volpe. Non riconosceresti un fascista in uniforme se fos… - DanielaColi2 : Lebedev è membro della Camera dei Lord. Amico della famiglia Johnson. Secondo l'intelligence italiana anche amico d… -