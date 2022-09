La Juve non ha i soldi per esonerare Allegri, l’unica soluzione sarebbe quella interna: Montero (Di lunedì 19 settembre 2022) Nonostante le parole di Arrivabene, che ha definito «follia assoluta» l’idea di esonerare Allegri, la posizione del tecnico livornese è tutt’altro che salda. Neanche Arrivabene si sarebbe aspettato la sconfitta clamorosa col Monza dell’esordiente Palladino. La Juve dopo sette giornate è già a 7 punti dalla vetta. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online, scrive che ad ora Allegri, effettivamente, non è in discussione. E però (c’è un però) non è più intoccabile. Il punto è che «sostenere un allontanamento dell’allenatore significherebbe affrontare un’altra spesa non prevista, in una fase in cui la Juve sta cercando di far quadrare i conti e rendere più sostenibile il proprio progetto». Proprio per quest’ultimo motivo, la soluzione preferibile in caso di esonero ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) Nonostante le parole di Arrivabene, che ha definito «follia assoluta» l’idea di, la posizione del tecnico livornese è tutt’altro che salda. Neanche Arrivabene siaspettato la sconfitta clamorosa col Monza dell’esordiente Palladino. Ladopo sette giornate è già a 7 punti dalla vetta. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online, scrive che ad ora, effettivamente, non è in discussione. E però (c’è un però) non è più intoccabile. Il punto è che «sostenere un allontanamento dell’allenatore significherebbe affrontare un’altra spesa non prevista, in una fase in cui lasta cercando di far quadrare i conti e rendere più sostenibile il proprio progetto». Proprio per quest’ultimo motivo, lapreferibile in caso di esonero ...

