(Di lunedì 19 settembre 2022) “Ormai è. L’allenatore, l’allenatore, l’allenatore“. Parola di Antonio. E il riferimento è chiarissimo: Massimiliano, reduce da un’altra sconfitta con la, stavolta sul campo del Monza, in 10 uomini dopo l’espulsione di Di Maria.ne ha anche per lui: “Non può fare quel gesto, perché anche lui è nervoso poverino”.ha la soluzione: “L’allenatoreprendere evia. Devi cambiare l’allenatore. Vlahovic calcia sette volte dalla linea di fondo perché non hanno un’idea di niente, di niente. Nel primo tempo, prima dell’espulsione di Di Maria, stavano facendo grande fatica. Poi c’è l’alibi, è stato espulso…”. E ...

Commenta per primo Intervenuto nell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch , l'ex attaccante Antonio Cassano parla della sconfitta in casa della Juventus contro il Benfica in Champions League e non risparmia critiche all'allenatore Allegri e alla squadra bianconera. Juventus, Cassano su Allegri: "Facile sparare sulla Croce Rossa. Deve andare via" Cassano sentenzia: «Allegri deve andarsene! Diventerà un'agonia». Le dichiarazioni dell'ex attaccante. In un video su Instagram, l'ex calciatore Antonio Cassano si è lasciato andare all'ennesimo sfogo contro Allegri e la Juventus.