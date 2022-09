Italia U21, Nicolato: “Ho chiesto degli avversari che ci mettano in difficoltà” (Di lunedì 19 settembre 2022) Paolo Nicolato ha parlato in vista delle prossime due amichevoli che attendono gli Azzurrini, una contro l’Inghilterra (giovedì) e l’altra contro il Giappone (lunedì prossimo). Questo il commento del tecnico della Nazionale U21: “Abbiamo soltanto quattro partite a disposizione, due adesso e due a marzo. Ho chiesto di trovare avversari che ci mettano in grande difficoltà perché solo così possiamo avere delle informazioni e capire su cosa bisogna lavorare. Dobbiamo confrontarci con i migliori. Per noi non saranno amichevoli. Noi facciamo le scelte sulla base della nazionale maggiore, che è la priorità. Sulla base delle decisioni di Mancini, noi facciamo le nostre. Poi sarà molto importante arrivare agli Europei del prossimo anno con il maggior numero di giocatori a disposizione”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Paoloha parlato in vista delle prossime due amichevoli che attendono gli Azzurrini, una contro l’Inghilterra (giovedì) e l’altra contro il Giappone (lunedì prossimo). Questo il commento del tecnico della Nazionale U21: “Abbiamo soltanto quattro partite a disposizione, due adesso e due a marzo. Hodi trovareche ciin grandeperché solo così possiamo avere delle informazioni e capire su cosa bisogna lavorare. Dobbiamo confrontarci con i migliori. Per noi non saranno amichevoli. Noi facciamo le scelte sulla base della nazionale maggiore, che è la priorità. Sulla base delle decisioni di Mancini, noi facciamo le nostre. Poi sarà molto importante arrivare agli Europei del prossimo anno con il maggior numero di giocatori a disposizione”. SportFace.

