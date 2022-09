Inter, Gazzetta: “La sconfitta di Udine l’emblema della confusione” (Di lunedì 19 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Inter ha davvero messo in atto tutti i grandi problemi evidenziati in settimana. “confusione Da quando siede sulla panchina Interista Inzaghi ha affrontato in A 45 partite e ha già toccato quota 221 sostituzioni. Al massimo sarebbe potuto arrivare a 225: Simone, infatti, è abituato a sfruttare praticamente sempre i 5 cambi e solo tre volt si è tenuto qualche carta in mano fino al fischio finale. In due gare ha effettuato “solo” 4 cambi (l’anno passato nell’1-1 casalingo con la Juve e nello 0-2 di febbraio col Sassuolo, nel periodo più nero in cui lo scudetto scivolava dalla tasca), in una si è fermato addirittura a tre prudente sostituzioni (è successo a Napoli, risultato finale 1-1). Ma di quelle 221 sostituzioni totali, ben 43, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 19 settembre 2022)- Come riporta lala squadraha davvero messo in atto tutti i grandi problemi evidenziati in settimana. “Da quando siede sulla panchinaista Inzaghi ha affrontato in A 45 partite e ha già toccato quota 221 sostituzioni. Al massimo sarebbe potuto arrivare a 225: Simone, infatti, è abituato a sfruttare praticamente sempre i 5 cambi e solo tre volt si è tenuto qualche carta in mano fino al fischio finale. In due gare ha effettuato “solo” 4 cambi (l’anno passato nell’1-1 casalingo con la Juve e nello 0-2 di febbraio col Sassuolo, nel periodo più nero in cui lo scudetto scivolava dalla tasca), in una si è fermato addirittura a tre prudente sostituzioni (è successo a Napoli, risultato finale 1-1). Ma di quelle 221 sostituzioni totali, ben 43, ...

