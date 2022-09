Il senno di prima. Le elezioni e il Metodo Godwin

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 settembre 2022) Mi guardo bene dal fare propaganda elettorale per chicchessia in queste settimane che precedono l’ennesima votazione per il rinnovo del Parlamento. Per quanto non sia un buon segno per la stabilità di un Paese tornare alle urne in continuazione, devo farmene una ragione e sperare di eleggere governi che resistano fino al termine del loro mandato. Essendo nato quando in Italia non si votava, vorrei evitare di terminare i miei giorni allo stesso modo. Vivo in una democrazia sgangherata, piena di contraddizioni, dominata da una classe politica in buona parte più intenta a salvaguardare i propri interessi che quelli del Paese, litigiosa. Fanfarona, improvvisata, incoerente, pronta a passare da una bandiera all’altra senza esitazioni, conosciuta agli elettori più per la visibilità mediatica che per la presenza frequente, attiva e propositiva sul territorio. Malgrado tutto questo, continuo a ...