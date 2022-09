Il ministro Franco apre a “qualche revisione” del Pnrr: «Pensato in tempi brevi» (Di lunedì 19 settembre 2022) «I Paesi con un alto debito hanno hanno meno flessibilità e autonomia. Va bene utilizzarlo per le emergenze, ma con cautela». Sono le parole del ministro dell’Economia, Daniele Franco, a margine del convegno “Lezione Onorato Castellino 2022: La politica di bilancio in tempi di emergenza” organizzato dal Collegio Carlo Alberto di Torino. E durante il convegno sotto la Mole, il ministro Franco, rispondendo a una domanda di uno studente in merito alla possibilità di apportare modifiche al Pnrr, dopo aver osservato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza «è stato Pensato in tempi brevi», ha aperto la strada «a qualche revisione, strada facendo». Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha però ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) «I Paesi con un alto debito hanno hanno meno flessibilità e autonomia. Va bene utilizzarlo per le emergenze, ma con cautela». Sono le parole deldell’Economia, Daniele, a margine del convegno “Lezione Onorato Castellino 2022: La politica di bilancio indi emergenza” organizzato dal Collegio Carlo Alberto di Torino. E durante il convegno sotto la Mole, il, rispondendo a una domanda di uno studente in merito alla possibilità di apportare modifiche al, dopo aver osservato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza «è statoin», ha aperto la strada «a, strada facendo». Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha però ...

