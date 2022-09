I tedeschi di Spd sulle elezioni: “Importante che vinca Letta e non la post-fascista Meloni” (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi il segretario del Pd Enrico Letta si è recato a Berlino, dove in mattinata ha incontrato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. “A Berlino, al lavoro insieme a Olaf Scholz per arrivare a soluzioni comuni europee contro il caro bollette e la crisi energetica” ha scritto il leader dem sui propri profili social. “Sono convinto che dalle urne uscirà una maggioranza chiara”, ha concluso. A seguire, il leader dem ha tenuto una conferenza stampa col presidente dell’Spd Lars Klingbell, con quest’ultimo che si è espresso in maniera molto chiara sulle imminenti elezioni italiane. Letta in Germania, Spd sulle elezioni italiane: “Non si decide solo chi guiderà l’Italia, si stabilisce pure il corso dell’Europa” Una vittoria della “post-fascista” Giorgia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi il segretario del Pd Enricosi è recato a Berlino, dove in mattinata ha incontrato il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. “A Berlino, al lavoro insieme a Olaf Scholz per arrivare a soluzioni comuni europee contro il caro bollette e la crisi energetica” ha scritto il leader dem sui propri profili social. “Sono convinto che dalle urne uscirà una maggioranza chiara”, ha concluso. A seguire, il leader dem ha tenuto una conferenza stampa col presidente dell’Spd Lars Klingbell, con quest’ultimo che si è espresso in maniera molto chiaraimminentiitaliane.in Germania, Spditaliane: “Non si decide solo chi guiderà l’Italia, si stabilisce pure il corso dell’Europa” Una vittoria della “” Giorgia ...

