Grande Fratello Vip, clamorosa gaffe su Giovanni Ciacci: è subito polemica (Di lunedì 19 settembre 2022) ... Giovanni Ciacci e il clamoroso errore sul suo conto, la giurata di Drag Race Italia non ci sta: 'E' meschino' Priscilla , dopo aver fatto notare su twitter la clamorosa gaffe del TgCom24 sul nuovo ... Leggi su lanostratv (Di lunedì 19 settembre 2022) ...e il clamoroso errore sul suo conto, la giurata di Drag Race Italia non ci sta: 'E' meschino' Priscilla , dopo aver fatto notare su twitter ladel TgCom24 sul nuovo ...

BelpietroTweet : Il combinato disposto delle misure del governo e di Bruxelles: case più fredde in inverno e minor disponibilità di… - CarloCalenda : Possiamo continuare ad autoassolverci e pensare che la #politica sia come una specie di Grande fratello. E invece è… - basciagonilove_ : RT @Snak3Dj: Mancherete tantissimo...orgogliosi e felicissimi di come è finito il grande fratello per voi e noi.. nottate intere a guardarv… - PausiniStan : RT @PamelaPrati_: Pronti a tifare per la nostra Pami??? Grande Fratello Vip 7 da stasera alle 21.45 su Canale 5! La nostra Mariposita ha bis… - Alessan67416970 : RT @PamelaPrati_: Pronti a tifare per la nostra Pami??? Grande Fratello Vip 7 da stasera alle 21.45 su Canale 5! La nostra Mariposita ha bis… -