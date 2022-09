Funerali Regina Elisabetta, il significato dei fiori (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ il mirto a caratterizzare l’addobbo floreale per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta nell’abbazia di Westminster. Lo stesso mirto che, come da tradizione reale, aveva caratterizzato il bouquet nuziale di Elisabetta con il principe Filippo. L’abbazia è stata poi decorata con una serie di fiori bianchi e verdi tra cui gigli asiatici, gladioli, la peruviana alstroemeria, l’eustoma originaria dell’America del sud e fogliame di quercia inglese, betulla e rametti di mirto. Sulla bara, invece, c’è una corona con i fiori scelti personalmente da re Carlo e un messaggio personale del nuovo monarca. Sono fiori tagliati dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House, tutte residenze che la Regina amava e che sono stati scelti per il loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ il mirto a caratterizzare l’addobbo floreale per l’ultimo saluto allanell’abbazia di Westminster. Lo stesso mirto che, come da tradizione reale, aveva caratterizzato il bouquet nuziale dicon il principe Filippo. L’abbazia è stata poi decorata con una serie dibianchi e verdi tra cui gigli asiatici, gladioli, la peruviana alstroemeria, l’eustoma originaria dell’America del sud e fogliame di quercia inglese, betulla e rametti di mirto. Sulla bara, invece, c’è una corona con iscelti personalmente da re Carlo e un messaggio personale del nuovo monarca. Sonotagliati dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House, tutte residenze che laamava e che sono stati scelti per il loro ...

