F1, Sainz: "Nelle ultime gare abbiamo battagliato, vogliamo tornare a vincere" (Di lunedì 19 settembre 2022) Il pilota della Ferrari Carlos Sainz, durante un evento commerciale a Madrid, ha tracciato un bilancio della stagione fin qui vissuta, con un occhio al futuro prossimo. Queste le sue dichiarazioni: "Mi vedo capace di lottare per vincere. Nelle ultime gare siamo stati lì a battagliare per le pole e le vittorie anche se le Red Bull sono a un livello incredibile e ci stanno rendendo le cose molto difficili. Ma se riusciamo a migliorare un pochettino la macchina, il passo e troviamo un paio di decimi, torneremo a lottare per vincere, che è l'obiettivo". Poi aggiunge: "Credo di essere cresciuto molto durante la stagione. La prima vittoria a Silverstone mi fa sentire molto orgoglioso però credo che la stagione sia stata un po' complicata, all'inizio siamo stati un po' sfortunati con molti ...

