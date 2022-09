Elezioni, Csel: “88% seggi si trova all’interno di edifici scolastici” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – L’’88% dei 61.562 seggi elettorali dislocati nella penisola si trova all’interno di edifici scolastici. E sono edifici destinati alla didattica il 75% circa dei fabbricati che ospitano uno o più seggi. A evidenziarlo è un dossier per Adnkronos di Centro Studi Enti Locali (Csel), basato sui dati, aggiornati al 2021, del ministero dell’Interno. Per provare a invertire questa tendenza e spingere i Comuni a trasferire i propri seggi elettorali in sedi alternative alle scuole, l’anno scorso il governo ha tentato la carta dei finanziamenti mirati. L’articolo 23-bis del decreto Sostegni (dl 41/2021) ha stanziato 2 milioni di euro, da tradurre in contributi destinati ai Comuni che avrebbero individuato, entro il 15 luglio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – L’’88% dei 61.562elettorali dislocati nella penisola sidi. E sonodestinati alla didattica il 75% circa dei fabbricati che ospitano uno o più. A evidenziarlo è un dossier per Adnkronos di Centro Studi Enti Locali (), basato sui dati, aggiornati al 2021, del ministero dell’Interno. Per provare a invertire questa tendenza e spingere i Comuni a trasferire i proprielettorali in sedi alternative alle scuole, l’anno scorso il governo ha tentato la carta dei finanziamenti mirati. L’articolo 23-bis del decreto Sostegni (dl 41/2021) ha stanziato 2 milioni di euro, da tradurre in contributi destinati ai Comuni che avrebbero individuato, entro il 15 luglio ...

