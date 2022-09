Criscitiello | «Agnelli dopo Conte e Marotta ha sbagliato qualsiasi cosa»

junews24com : Criscitiello 'scagiona' Allegri: «Lui è il vero responsabile della crisi» - - EasnGobbo_794 : RT @TUTTOJUVE_COM: Criscitiello su Tmw: “Dentro la crisi della Juve: Allegri colpevole ma Agnelli il principale responsabile. Nedved e Cher… - _RP10_ : RT @TUTTOJUVE_COM: Criscitiello su Tmw: “Dentro la crisi della Juve: Allegri colpevole ma Agnelli il principale responsabile. Nedved e Cher… - TUTTOJUVE_COM : Criscitiello su Tmw: “Dentro la crisi della Juve: Allegri colpevole ma Agnelli il principale responsabile. Nedved e… - infoitsport : Criscitiello su Tmw: “ Dentro la crisi della Juve: Allegri colpevole ma Agnelli il principale responsabile. Nedved… -

Ha scritto il suo editoriale per Tmw prima di sapere il risultato di Monza - Juventus, Michele('Non voglio che la partita influenzi il mio pensiero attuale. Non cambierò una riga e non torno ad aprire il pc per sistemare qualcosa. Se ha vinto il Monza conferma quanto sto per ...Si sofferma anche sulla Juventus Michelenel suo editoriale per Tmw. Il direttore di Sportitalia parla del cicloe dopo averlo elogiato per il lavoro iniziale scriveMichele Criscitiello "scagiona" Massimiliano Allegri per il periodo di crisi della Juventus: il commento del giornalista ...Il giornalista Michele Criscitiello ha commentato la crisi della Juventus e puntato il dito contro il presidente Andrea Agnelli: «E’ lui che ha sbagliato tutto» Il pensiero su Tmw di Criscitiello, che ...