“Con il Milan si è visto | il Napoli non è la squadra più forte del campionato”

A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" Raffaele Auriemma ha intervistato Fulvio Giuliani, direttore del giornale La Ragione: "Il Napoli? Anche non essendo allo stadio me la sono goduta lo stesso. Ieri il primo tempo è stato più tattico. Quando nella ripresa la partita si è rotta con il rigore, abbiamo assistito a 35 minuti differenti. È evidente che il Milan avrebbe potuto pareggiare. Meret? Tecnicamente parlando nessuno si è mai permesso di giudicarlo. Il portiere resta il ruolo più insondabile nel gioco del calcio. A differenza di qualsiasi altro protagonista in campo, io credo che col portiere non possa esistere l'alternanza perché non funziona". Giuliani ha poi proseguito: "Il Napoli non è la squadra più forte del campionato. Prima o poi si dovrà smettere ...

