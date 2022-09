Chiariello critica Spalletti | “Raspadori grandissimo errore | così vale zero”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Umbertocommenta Milan-Napoli e la prestazione di Giacomoschierato come attaccante centrale. Il giornalista a Canale 21 dice chiaramente: “La sfida tra Milan e Napoli ha un punto dolente per gli azzurri ed è la scelta di, schierato prima punta d a. L’ex Sassuolo non può assolutamente fare da centravanti in questa squadra. La punta centrale del Napoli si chiama Osimhen, se manca lui deve giocare Simeone. Cioè un giocatore in grado di dare la profondità e di fare a sportellati con gli attaccanti avversari“. Simeone, il gol del Cholito identico a quello del Cholo: Social impazziti -VIDEOsempre sul temaha detto: “L’diè stato quello di inserirein ...

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per parlare di alcuni argomenti inerenti a Milan-Napoli.